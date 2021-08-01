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Факти / Спорт
Юлія Захарченко |

Українець Теміров поступився у півфіналі Олімпіади японцю, але боротиметься за бронзу

Українець Теміров поступився у півфіналі Олімпіади японцю, але боротиметься за бронзу

Українському борцю греко-римського стилю Ленуру Темірову не вдалося вийти у фінал Олімпійських ігор-2020 у ваговій категорії до 60 кг.

В 1/2 фіналу спортсмен з Криму боровся з титулованим суперником – представником Японії Кенічіро Фуміті. Теміров поступився іноземцю з рахунком 1:5.

– Було дійсно дуже важко. Мені дуже прикро, що не вдалося пройти до фіналу. Але ми не зупиняємося, не опускаємо руки та будемо наполегливо готуватися до бронзової сутички, – поділився український спортсмен.

Борець щиро подякував всім українцям та своїй родині за шалену підтримку. Він зазначив, що ніколи не шкодував про те, що почав займатися греко-римською боротьбою. На думку Темірова вона дала йому все, що у нього є.

Однак українець отримав можливість поборотися за бронзову перемогу. Вирішальний поєдинок за медаль з греко-римської боротьби запланований на завтра, 2 серпня.

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Спортивні ігри 2020 у Токіо триватимуть до 8 серпня. За весь час спортивних змагань Україна отримала у свою скарбничку п’ять бронзових та одну срібну нагороду. Український плавець Михайло Романчук виборов друге місце на Олімпіаді, ставши першим спортсменом, який приніс нашій державі срібло у змаганнях.

Джерело: НОК

Фото: Getty Images

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