Українському борцю греко-римського стилю Ленуру Темірову не вдалося вийти у фінал Олімпійських ігор-2020 у ваговій категорії до 60 кг.
В 1/2 фіналу спортсмен з Криму боровся з титулованим суперником – представником Японії Кенічіро Фуміті. Теміров поступився іноземцю з рахунком 1:5.
– Було дійсно дуже важко. Мені дуже прикро, що не вдалося пройти до фіналу. Але ми не зупиняємося, не опускаємо руки та будемо наполегливо готуватися до бронзової сутички, – поділився український спортсмен.
Борець щиро подякував всім українцям та своїй родині за шалену підтримку. Він зазначив, що ніколи не шкодував про те, що почав займатися греко-римською боротьбою. На думку Темірова вона дала йому все, що у нього є.
Однак українець отримав можливість поборотися за бронзову перемогу. Вирішальний поєдинок за медаль з греко-римської боротьби запланований на завтра, 2 серпня.
Спортивні ігри 2020 у Токіо триватимуть до 8 серпня. За весь час спортивних змагань Україна отримала у свою скарбничку п’ять бронзових та одну срібну нагороду. Український плавець Михайло Романчук виборов друге місце на Олімпіаді, ставши першим спортсменом, який приніс нашій державі срібло у змаганнях.