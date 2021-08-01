Українець Михайло Романчук посів друге місце у запливі на 1 500 метрів на Олімпійських іграх 2020 у Токіо.

Спортсмен проплив дистанцію за 14:40.66 та приніс у скарбничку України перше срібло на спортивних змаганнях у рамках Олімпіади-2020.

Українець поділився своїми враженнями після фантастичної перемоги. Спортсмен з Рівного висловив сподівання, що у змаганнях наступного року зможе зібрати повний комплект олімпійських нагород.

– Є дві медалі – задоволений цим результатом. Вперше за три роки вдалося обігнати німця, але з’явився новий, швидший суперник, – поділився Михайло Романчук.

На його думку, змагання видалися важкими, оскільки організм не звик до такого незвичного режиму. Спортсмен зазначив, що насамперед хочеться більшого. Проте він не має наміру здаватися, і як би складно не було, працювати та рухатися щонайменше до Парижа-2024.

Олімпійські ігри 2020 у Токіо триватимуть до 8 серпня включно. За цей час Україна завоювала вже п’ять бронзових та одну срібну перемогу на спортивних змаганнях.