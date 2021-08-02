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Дмитро Кудрявцев |

Плідні п’ять років: УАФ офіційно підтвердила, що Шевченко покинув збірну

Андрій Шевченко

Контракт головного тренера збірної України Андрія Шевченка та його тренерського штабу завершився 30 липня 2021 року.

У 2020 році виконком УАФ запропонував коучу продовжити угоду до кінця 2022 року, проте Шевченко попросив договір за умовами 1+1,5, оскільки сподівався після закінчення Євро-2020 перейти на клубну роботу.

Про це сам коуч неодноразово говорив в своїх інтерв’ю.

З цієї причини УАФ пішла на зустріч тренеру і погодилася на такі умови.

Українська асоціація футболу висловила подяку Шевченко та його штабу за виконану за останні п’ять років роботу.

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Зокрема, за успішний виступ на Євро-2020, де збірна України змогла пробитися до вісімки найсильніших збірних континенту.

За даними УАФ, 9 серпня пройде екстрене засідання виконкому, на якому прийматиметься рішення щодо призначення нового тренерського штабу, оскільки вже 1 вересня відбудеться матч-відповідь відбору на Мундіаль 2022 року.

В свою чергу очільник УАФ Андрій Павелко також висловив подяку коучу та його тренерському штабу.

Він зазначив, що поважає рішення Шевченку продовжити свою кар’єру на клубному рівні.

За його словами, в останні п’ять років головна команда України зробила величезний крок у своєму розвитку, почавши сповідувати сучасний та видовищний футбол.

– Грою нашої збірної під захоплювалися не тільки в Україні, але і у всьому світі! Упевнений, у пам’яті уболівальників серед інших яскравих матчів назавжди залишаться домашні перемоги над Сербією, Португалією і Іспанією, – написав очільник УАФ на своїй сторінці в Facebook.

Павелко наголосив, що стратегія і шлях розвитку головної команди, які обрано п’ять років тому, підтвердили свою вірність. Цю роботу необхідно продовжити, тому Шевченко і представникам його тренерського штабу було запропоновано залишаться в структурі УАФ в якості консультантів.

Він також висловив надію, що Шевченко, придбавши клубний досвід, зможе повернутися на пост головного тренера збірної України.

Андрій Павелко та Андрій Шевченко

Нагадаємо, напередодні Шевченко оголосив про закінчення свого контракту з УАФ і відхід з поста головного тренера збірної України.

Він зазначив, що проведені п’ять років з головною командою країни довели, що українські спортсмени здатні грати в сучасний футбол.

Шевченко також зазначив, що вдячний всім уболівальникам як за підтримку збірної, так і за конструктивну критику.

Фото: УАФ, Facebook Андрія Павелко

Джерело: УАФ

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