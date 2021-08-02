Плідні п’ять років: УАФ офіційно підтвердила, що Шевченко покинув збірну

Контракт головного тренера збірної України Андрія Шевченка та його тренерського штабу завершився 30 липня 2021 року.

У 2020 році виконком УАФ запропонував коучу продовжити угоду до кінця 2022 року, проте Шевченко попросив договір за умовами 1+1,5, оскільки сподівався після закінчення Євро-2020 перейти на клубну роботу.

Про це сам коуч неодноразово говорив в своїх інтерв’ю.

З цієї причини УАФ пішла на зустріч тренеру і погодилася на такі умови.

Українська асоціація футболу висловила подяку Шевченко та його штабу за виконану за останні п’ять років роботу.

Зокрема, за успішний виступ на Євро-2020, де збірна України змогла пробитися до вісімки найсильніших збірних континенту.

За даними УАФ, 9 серпня пройде екстрене засідання виконкому, на якому прийматиметься рішення щодо призначення нового тренерського штабу, оскільки вже 1 вересня відбудеться матч-відповідь відбору на Мундіаль 2022 року.

В свою чергу очільник УАФ Андрій Павелко також висловив подяку коучу та його тренерському штабу.

Він зазначив, що поважає рішення Шевченку продовжити свою кар’єру на клубному рівні.

За його словами, в останні п’ять років головна команда України зробила величезний крок у своєму розвитку, почавши сповідувати сучасний та видовищний футбол.

– Грою нашої збірної під захоплювалися не тільки в Україні, але і у всьому світі! Упевнений, у пам’яті уболівальників серед інших яскравих матчів назавжди залишаться домашні перемоги над Сербією, Португалією і Іспанією, – написав очільник УАФ на своїй сторінці в Facebook.

Павелко наголосив, що стратегія і шлях розвитку головної команди, які обрано п’ять років тому, підтвердили свою вірність. Цю роботу необхідно продовжити, тому Шевченко і представникам його тренерського штабу було запропоновано залишаться в структурі УАФ в якості консультантів.

Він також висловив надію, що Шевченко, придбавши клубний досвід, зможе повернутися на пост головного тренера збірної України.

Нагадаємо, напередодні Шевченко оголосив про закінчення свого контракту з УАФ і відхід з поста головного тренера збірної України.

Він зазначив, що проведені п’ять років з головною командою країни довели, що українські спортсмени здатні грати в сучасний футбол.

Шевченко також зазначив, що вдячний всім уболівальникам як за підтримку збірної, так і за конструктивну критику.

Фото: УАФ, Facebook Андрія Павелко