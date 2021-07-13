Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Спорт
Тетяна Забожко |

Андрій Шевченко дивився Євро-2020 на Вемблі в компанії синів

Андрій Шевченко з синами

Тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко матч між збірними Англії та Італії у фіналі Євро-2020 на стадіоні Вемблі в Лондоні дивився разом із своїми синами.

Світлинами із сім’єю він поділився в соціальній мережі Facebook.

– Чудова неділя спорту в Лондоні з моїми хлопцями! – підписав фото Андрій Шевченко.

Принагідно тренер української збірної привітав першу ракетку світу Новака Джоковича, який ушосте переміг у Вімблдонському турнірі.

– Вітання моєму великому другу Новаку Джоковичу з перемогою в чемпіонаті! Історія триває. Наступна зупинка – Нью-Йорк! – зауважив Андрій Шевченко.

Андрій Шевченко з сином
Андрій Шевченко з синами
Новак Джокович
Андрій Шевченко з сином
Андрій Шевченко з синами
Новак Джокович
Андрій Шевченко дивився Євро-2020 на Вемблі в компанії синів / 3 фотографии

11 липня у фіналі Євро-2020 збірна Італії перемогла команду Англії в серії пенальті з рахунком 3:2, екстра-тайми завершились із рахунком 1:1.

За напруженою грою, крім Шевченка із родиною, також спостерігали футболісти Девід Бекхем та Луїш Фігу, актор Том Круз, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, а також герцоги Кембриджські із сином принцом Джорджем.

Джерело: Андрій Шевченко

Фото: Андрій Шевченко

Теги: , , , , , , , , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка