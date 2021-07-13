Тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко матч між збірними Англії та Італії у фіналі Євро-2020 на стадіоні Вемблі в Лондоні дивився разом із своїми синами.

Світлинами із сім’єю він поділився в соціальній мережі Facebook.

– Чудова неділя спорту в Лондоні з моїми хлопцями! – підписав фото Андрій Шевченко.

Принагідно тренер української збірної привітав першу ракетку світу Новака Джоковича, який ушосте переміг у Вімблдонському турнірі.

– Вітання моєму великому другу Новаку Джоковичу з перемогою в чемпіонаті! Історія триває. Наступна зупинка – Нью-Йорк! – зауважив Андрій Шевченко.

Андрій Шевченко дивився Євро-2020 на Вемблі в компанії синів / 3 фотографии

11 липня у фіналі Євро-2020 збірна Італії перемогла команду Англії в серії пенальті з рахунком 3:2, екстра-тайми завершились із рахунком 1:1.

За напруженою грою, крім Шевченка із родиною, також спостерігали футболісти Девід Бекхем та Луїш Фігу, актор Том Круз, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, а також герцоги Кембриджські із сином принцом Джорджем.

Джерело: Андрій Шевченко

Фото: Андрій Шевченко