Тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко матч між збірними Англії та Італії у фіналі Євро-2020 на стадіоні Вемблі в Лондоні дивився разом із своїми синами.
Світлинами із сім’єю він поділився в соціальній мережі Facebook.
– Чудова неділя спорту в Лондоні з моїми хлопцями! – підписав фото Андрій Шевченко.
Принагідно тренер української збірної привітав першу ракетку світу Новака Джоковича, який ушосте переміг у Вімблдонському турнірі.
– Вітання моєму великому другу Новаку Джоковичу з перемогою в чемпіонаті! Історія триває. Наступна зупинка – Нью-Йорк! – зауважив Андрій Шевченко.
11 липня у фіналі Євро-2020 збірна Італії перемогла команду Англії в серії пенальті з рахунком 3:2, екстра-тайми завершились із рахунком 1:1.
За напруженою грою, крім Шевченка із родиною, також спостерігали футболісти Девід Бекхем та Луїш Фігу, актор Том Круз, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, а також герцоги Кембриджські із сином принцом Джорджем.
Джерело: Андрій Шевченко
Фото: Андрій Шевченко