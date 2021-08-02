Український борець греко-римського стилю Ленур Теміров поступився у бронзовому фіналі літніх Олімпійських ігор-2020 у Токіо.

У вирішальній сутичці він програв представнику Китаю Валіханему Сайліке.

Сутичка завершилася з нічийним рахунком 1:1, але оскільки останній бал заробив китаєць, то саме він став переможцем. Таким чином, Україна залишилася без медалі.

У півфіналі Теміров програв японцю Кенітіро Фуміті (1:5). На шляху до півфіналу українець переміг Ельмурата Тасмурадова з Узбекистану (5:0) та представника Вірменії Армена Мелікяна (8:4).