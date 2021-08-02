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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Українець Теміров поступився у бронзовому фіналі Ігор-2020 у греко-римській боротьбі

Ленур Теміров

Український борець греко-римського стилю Ленур Теміров поступився у бронзовому фіналі літніх Олімпійських ігор-2020 у Токіо.

У вирішальній сутичці він програв представнику Китаю Валіханему Сайліке.

Сутичка завершилася з нічийним рахунком 1:1, але оскільки останній бал заробив китаєць, то саме він став переможцем. Таким чином, Україна залишилася без медалі.

У півфіналі Теміров програв японцю Кенітіро Фуміті (1:5). На шляху до півфіналу українець переміг Ельмурата Тасмурадова з Узбекистану (5:0) та представника Вірменії Армена Мелікяна (8:4).

31-річний Ленур Теміров вдруге потрапив на Олімпіаду. На Іграх-2012 у Лондоні він припинив виступи у першому ж раунді змагань.

На Олімпіаду-2020 Теміров потрапив за вибором тренерського штабу збірної. Україна здобула ліцензію у цій вазі саме завдяки виступам Темірова на чемпіонаті світу-2019.

Теміров ставав бронзовим призером чемпіонату світу, а також двічі завойовував бронзу чемпіонатів Європи (2019 та 2020 роки).

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