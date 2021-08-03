Український борець Жан Беленюк вийшов до 1/2 фіналу літніх Олімпійських ігор-2020 у греко-римській боротьбі у категорії до 87 кг.

У чвертьфіналі він здолав алжирця Башира Сіда Азара. У сутичці рахунок був рівним 1:1, але саме українець провів останню активну дію і переміг.

За вихід до фіналу Беленюк побореться із представником Хорватії Іваном Гуклеком.

1/4 фіналу Жан здолав чинного чемпіона Європи із Сербії Зураба Датунашвілі з рахунком 3:1.

30-річний Беленюк є срібним призером літньої Олімпіади-2016 у Ріо, дворазовим чемпіоном світу (2015, 2019) та призером (срібло у 2018 та бронза у 2014), а також триразовим чемпіоном Європи (2014, 2016, 2019) та дворазовим бронзовим призером (2012, 2021).

В активі Беленюка золото Європейських ігор-2019 у Мінську та срібло Європейських ігор-2015 у Баку.

Читайте Борчиня Ірина Коляденко вийшла у півфінал Олімпійських ігор у Токіо

Напередодні ще один український борець Ленур Теміров поступився у бронзовому фіналі у вазі до 60 кг представнику Китаю Валіханему Сайліке.

Сутичка завершилася з нічийним рахунком 1:1, але останній бал заробив китаєць, тому саме він став переможцем.