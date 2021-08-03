Український борець греко-римського стилю Парвіз Насібов вийшов до 1/2 фіналу у ваговій категорії до 67 кг на літніх Олімпійських іграх-2020 у Токіо.

У 1/4 фіналу наш борець здолав представника Олімпійського комітету Росії Артема Суркова, який є віце-чемпіоном світу 2019 року та чемпіоном світу 2018 року.

Рахунок у зустрічі був рівний 1:1, але саме Насібов зробив останню активну дію у поєдинку і здобув перемогу.

За вихід до фіналу Парвіз побореться із представником Єгипту Мохамедом Ібрагім Елсаєдом.

22-річний Парвіз Насібов є уродженцем Азербайджану. Він – вихованець Запорізької обласної школи-інтернату спортивного профілю. Наразі спортсмен представляє ФСТ Динамо (Запоріжжя).

У січні 2021 року на Гран-прі Загреба він здобув золоту медаль у ваговій категорії до 72 кг.

На чемпіонаті Європи-2019 Насібов не підіймався вище восьмого місця.

Читайте Борчиня Ірина Коляденко вийшла у півфінал Олімпійських ігор у Токіо

Ще один український борець греко-римського стилю у вазі до 87 кг Жан Беленюк теж вийшов до 1/2 фіналу.

У чвертьфіналі він здолав алжирця Башира Сіда Азара. У поєдинку рахунок був рівним 1:1, але саме українець провів останню активну дію і переміг.