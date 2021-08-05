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Факти / Спорт
Людмила Богданова |

Палає бажанням: Ребров має найбільше шансів очолити збірну України – ЗМІ

Сергій Ребров

Основним кандидатом на посаду тренера національної збірної з футболу є 47-річний Сергій Ребров. 5 серпня має вирішитися його доля в еміратському клубі Аль-Айн – українець проведе зустріч з президентом.

Про це повідомив журналіст телеканалів Футбол Ігор Бурбас. За його словами, Ребров має бажання очолити збірну України, тому може завершити кар’єру в ОАЕ.

– Станіславович палає бажанням очолити Україну і має певні важелі, що підвищують шанси розійтись із клубом полюбовно.

Як підкреслив Бурбас, Українська асоціація футболу не розглядатиме інших кандидатів на посаду головного тренера, окрім Реброва та Мирона Маркевича.

У 2014-2017 роках Сергій Ребров очолював тренерський штаб ФК Динамо Київ. За цей період Динамо двічі стало чемпіоном України, двічі володарем Кубка України та один раз виграло Суперкубок. У 2016 році підопічні Реброва вийшли в плей-оф Ліги Чемпіонів.

Тренером ФК Аль-Айн Реброва призначили лише у червні 2021 року.

Другий кандидат на посаду головного тренера, 70-річний Мирон Маркевич, наразі не займається тренерською діяльністю. За свою кар’єру він очолював низку українських команд, зокрема Дніпро, Карпати, Металіст. У 2010 році Маркевич був головним тренером збірної.

Нещодавно Андрій Шевченко заявив, що залишає посаду головного тренера збірної України. Він очолював команду протягом п’яти років, а в липні його контракт завершився.

Після Шевченка з тренерського штабу також пішов його асистент Олександр Шовковський.

Фото: УНІАН

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