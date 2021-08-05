Український боксер Олександр Хижняк побореться за золоту медаль літніх Олімпійських ігор-2020 у ваговій категорії 69-75 кг.

У півфіналі він здолав з роздільним рішенням суддів з рахунком 3:2 філіппінського боксера Еуміру Марсьялю, який є срібним призером чемпіонату світу-2019.

За золото Хижняк боксуватиме із представником Бразилії Гебертом Консейсану, який здолав уродженця Сімферополя, який представляє команду ОКР Гліба Бакши (4:1). Фінал відбудеться 7 серпня о 8.45 за київським часом.

На Олімпіаді-2020 Хижняк розпочав виступи з перемоги над японцем Юіто Морівакі. Усі п’ять суддів віддали перевагу українцю у кожному із трьох раундів.

У чвертьфіналі він перебоксував Еурі Седеньо із Домініканської Республіки роздільним рішенням суддів 4:1.

Що відомо про Хижняка?

26-річний боксер Олександр Хижняк родом із Полтави.

Він є чемпіоном світу 2017 року, що відбувся у Гамбурзі, а також дворазовим чемпіоном Європи 2017 та 2019 років.

На Європейських іграх у 2015 році він виборов бронзову медаль.

Хижняк не зумів кваліфікуватися на Ігри-2016 у Ріо, програвши спершу у європейському кваліфікаційному турнірі Мехмету Уналу, а на світовому кваліфікаційному турнірі поступився у чвертьфіналі Михайлу Долголевецю.

Після цих невдач він вирішив опуститися у ваговій категорії і ще до кінця року у фіналі чемпіонату України переміг на той момент першого номера збірної Дмитра Митрофанова.

У 2017 році AIBA визнала його найкращим боксером-аматором незалежно від вагової категорії. Останнім українцем до Хижняка, якому підкорилося це досягнення, був Олександр Усик у 2011 році.

Виступав у напівпрофесійній лізі WSB за команду Українські отамани у четвертому та п’ятому сезонах. Там він здобув п’ять перемог та зазнав чотири поразки.

Фото: НОК