Хижняк завоював срібло на Олімпійських іграх в Токіо

Український боксер Олександр Хижняк завоював срібло літніх Олімпійських ігор-2020 у Токіо у вазі до 75 кг.
У фінальному поєдинку наш спортсмен домінував над представнику Бразилії Гебертом Консайсаном, але в третьому раунді пропустив потужний удар та відправився до нокдауну. Він зміг підвестися на ноги, проте суддя з незрозумілої причини зафіксував нокаут та віддав перемогу бразильцю, Хоча Хижняк був готовий продовжувати бій..
У півфіналі Хижняк здолав Еуміру Марьяля із Філіппін роздільним рішенням суддів 3:2. На стадії чвертьфіналу він перебоксував Еурі Седеньо із Домініканської Республіки роздільним рішенням суддів 4:1.
Олександр розпочав виступи на Іграх-2020 з перемоги над японцем Юіто Морівакі. Тоді усі п’ять суддів віддали перевагу українцю у кожному із трьох раундів.
Що відомо про Хижняка?
26-річний боксер Олександр Хижняк – уродженець Полтави.
Він переможець чемпіонату світу 2017 року, що відбувся у Гамбурзі, а також дворазовий чемпіон Європи 2017 та 2019 років. У його активі бронзова нагорода Європейських ігор-2015 у Баку.
Хижняк не зумів кваліфікуватися на Олімпіаду-2016 у Ріо, програвши спершу у європейському кваліфікаційному турнірі Мехмету Уналу, а на світовому кваліфікаційному турнірі поступився у чвертьфіналі Михайлу Долголевецю.
Після цих невдач він опустився у ваговій категорії і вже до кінця року у фіналі чемпіонату України переміг на той момент першого номера збірної Дмитра Митрофанова.
У 2017 році AIBA визнала його найкращим боксером-аматором незалежно від вагової категорії. Останнім українцем до Хижняка, якому підкорилося це досягнення, був Олександр Усик у 2011 році.
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У 2018 році разом із фехтувальницею Ольгою Харлан його визнали найкращим спортсменом України.
Боксер виступав у напівпрофесійній лізі WSB за команду Українські отамани у четвертому та п’ятому сезонах, де здобув п’ять перемог та зазнав чотирьох поразок.
Фото: НОК