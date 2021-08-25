У збірній України повністю оновили трійку воротарів на відбіркові матчі ЧС-2022

Виконувач обов’язків головного тренера збірної України Олександр Петраков змінив склад команди на матчі відбору на чемпіонат світу-2022. Загалом новоспечений наставник повністю змінив воротарів.

Так, 25 серпня, стало відомо, що голкіпер Реалу Мадрид Андрій Лунін здав позитивний тест на Covid-19. Тому гравець не зможе зіграти за синьо-жовтих у вересневих поєдинках.

Водночас Петраков разом із тренерським штабом прийняв рішення викликати до національної збірної воротаря київського Динамо Дениса Бойка. Відомо, що голкіпер уже провів шість матчів у складі синьо-жовтих.

Останній раз 33-річний Бойко виступав за збірну в листопаді 2018 року проти команди Словаччини. Тоді гра завершилась з рахунком 1:4.

Також раніше повідомили, що не зіграють у відбіркових матчах на ЧС-22 воротарі Динамо Георгій Бущан і Шахтаря Анатолій Трубін. У гравців травми, через які їм доведеться пропустити найближчі матчі.

Замість травмованих голкіперів у збірну викликали Андрія Пятова з Шахтаря і Дмитра Різника з Ворскли.

Уже 29 серпня у Києві почнеться збір національної команди.

У відбірних матчах на чемпіонат світу-2022 синьо-жовті зустрінуться 1 вересня з командою Казахстану та 4 вересня – зі збірною Франції.

Детальніше про склад збірної України на відбіркові матчі на ЧС-2022 читайте у нашому матеріалі.

Джерело: УАФ

Фото: УАФ, Динамо