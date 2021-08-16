Склад збірної України поповнився новими гравцями на найближчі матчі відбору на чемпіонат світу-2022. Українська асоціація футболу (УАФ) оприлюднила відповідний перелік футболістів, які візьмуть участь у поєдинках проти збірних Казахстану та Франції.

Загалом в основний список потрапили 24 гравці, ще вісім – опинилися у резервному.

У переліку є деякі несподіванки, та загалом склад збірної порівняно з Євро-2020 майже не змінився. Зокрема, у резервному переліку є захисник празької Славії Тарас Качараба та півзахисник гірників Євген Коноплянка.

Основний склад збірної України:

Воротарі: Георгій Бущан (київське Динамо), Анатолій Трубін (Шахтар), Андрій Лунін (Реал Мадрид).

Захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (гравці Шахтаря), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота (футболісти Динамо), Едуард Соболь (бельгійський Брюгге).

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Віталій Буяльський (Динамо), Тарас Степаненко (Шахтар), Руслан Маліновський (італійська Аталанта), Андрій Ярмоленко (Вест Гем), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті), Олександр Зубков, Ігор Харатін (угорський Ференцварош).

Нападники: Роман Яремчук (португальська Бенфіка), Артем Довбик (Дніпро-1).

Резервний список: Євген Макаренко (угорський Фехервар), Віктор Коваленко (італійська Спеція), Євген Коноплянка, Юхим Конопля, Данило Сікан (Шахтар), Тарас Качараба (чешська Славія Прага), Богдан Михайліченко (бельгійський Андерлехт), Владислав Кочергін (Зоря Луганськ).

У відбірних матчах на чемпіонат світу-2022 синьо-жовті зустрінуться 1 вересня в Нур-Султані з командою Казахстану та 4 вересня – зі збірною Франції у Києві.

Також збірна України проведе товариський матч з командою Чехії 8 вересня у Пльзені.

Наразі національна збірна посідає друге місце у відбірній групі D з трьома очками. Україна взяла участь у трьох турах відбору на мундіаль у Катарі.

29 серпня почнеться збір національної команди у Києві.

Однак 17 серпня повинні офіційно оголосити про призначення тренера збірної України. Новим наставником, найімовірніше, стане Олександр Петраков, оскільки Сергій Ребров не зміг розірвати контракт з Аль-Айном і продовжить тренувати арабський клуб.

1 серпня стало відомо, що Андрій Шевченко більше не буде тренувати синьо-жовтих.

Шевченко повідомив, що у нього закінчився термін дії контракту з УАФ, і тому він залишає пост головного тренера збірної.

Джерело: УАФ

Фото: УАФ