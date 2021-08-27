Дементьєв приніс Україні четверту бронзу на Паралімпійських іграх-2020

Українець Єгор Дементьєв завоював бронзову медаль на Паралімпійських іграх-2020 у гонці переслідувань на 4000 м. Таким чином у скарбничці України вже є 12 нагород.

У гонці переслідування на 4000 м на велотреку у класі С5 Дементьєв впевнено обійшов представника Франції Кевіна ле Кунффа.

Українець до третього місця дійшов за 4:22.746 хв, тоді як француз до четвертого – за 4: 27.997.

Наш паралімпієць показав на дистанції середню швидкість – 54.806 км/год, а представник Франції – 53.732 км/год.

Таким чином Дементьєв приніст Україні четверту бронзову нагороду. 34-річний спортсмен сам представляв нашу країну у цьому виді спорту.

Що відомо про Дементьєва

Єгор є чотириразовим паралімпійським чемпіоном.

На чемпіонаті світу-2013 Дементьєв став чемпіоном у індивідуальній гонці на час. Дистанцію 25,9 км Єгор подолав за 34:47.88, обігнавши італійця на 36 секунд та австралійця – майже на хвилину.

Також сьогодні Юлія Павленко принесла Україні бронзу у змаганнях зі стрибків у довжину та Владислав Білий срібло у метанні списа.

Паралімпіада-2020 триває з 24 серпня до 5 вересня. У змаганнях беруть участь 143 українських спортсмени у 15 видах спорту.

На рахунку національної збірної вже 12 нагород: одне золото, сім срібних медалей і чотири бронзи.

Фото: НАІУ