Українська плавчиня Анна Стеценко здобула золоту медаль на Паралімпіаді-2020 в японському Токіо. Це уже третє золото для нашої збірної.

Українка брала участь у запливі на 400 м вільним стилем. Анна Стеценко подолала відстань за 4:23.92 хв.

Другою стала представниця Італії Карлотта Джиллі з результатом 4:26.14 хв. Бронзова медаль на Паралімпіаді в Токіо дісталася Каті Дедекінд з Австралії – вона пропливла за 4:35.87 хв.

Що відомо про призерку Паралімпіади-2020 Анну Стеценко

Анні Стеценко 29 років, вона народилася у місті Соледар Донецької області, а зараз представляє Дніпропетровщину.

У 2016 році Стеценко показала гарний результат на Паралімпіаді в Ріо-де-Жанейро. Українка принесла національній збірній три золоті медалі у плаванні на 50 м вільним стилем, 100 м вільним стилем та 100 м на спині. Також їй дісталося срібло на дистанції 400 м вільним стилем.

Цього ж року плавчиня стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи. А у 2015 році Анна Стеценко виграла золото, три срібла та одну бронзу на чемпіонаті світу.

У жовтні 2016 року Стеценко нагородили орденом За заслуги III ступеня, а у 2018 році паралімпійка стала лауреаткою премії Жінка ІІІ тисячоліття у номінації Рейтинг.

На Паралімпіаді плавчиня змагається у класах S13, SB13, SM13. Сюди належать спортсмени з сильним порушенням зору.

Паралімпійські ігри-2020 в Токіо розпочалися 24 серпня і триватимуть до 5 вересня. У них беруть участь спортсмени від понад 160 делегацій.

Україна представлена у складі 143 паралімпійців, які змагаються за нагороди у 15 видах спорту. Новини про Паралімпіаду читайте на Фактах ICTV.