Українці продовжують дивувати та завойовувати медалі на Паралімпійських іграх-2020 у Токіо. Так, наші плавці 30 серпня вибороли бронзу у командному запливі.

Успішно виступили у естафеті та посіли третє місце плавці Юрій Божинський, Денис Дубров, Андрій Трусов і Максим Крипак.

У фінальному командному запливі 4 х 100 метрів вільним стилем наші паралімпійці із самого початку були поблизу трійки лідерів.

Трусов і Крипак змогли підняти команду на третє місце. Таким чином українці пропливли естафету за 3.47.40 хв.

Перемогу у запливі здобула збірна Австралії, яка подолала дистанцію за 3.44.31 хв.

Друге місце посіли представники Італії із результатом 3.45.89 хв.

У активі збірної України вже 51 медаль Паралімпіади-2020. У скарбничці наших спортсменів 12 золотих, 26 срібних і 13 бронзових нагород.

Зокрема, плавець Андрій Трусов виборов сьогодні золото та встановив світовий рекорд. Також 30-річна Марина Литовченко здобула для України золото у настільному тенісі.

У медальному заліку змагань наша країна розташовується наразі на 5-му місці.

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