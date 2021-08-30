Украинцы продолжают удивлять и завоевывать медали на Паралимпийских играх-2020 в Токио. Так, наши пловцы 30 августа завоевали бронзу в командном заплыве.

Успешно выступили в эстафете и заняли третье место пловцы Юрий Божинский, Денис Дубров, Андрей Трусов и Максим Крипак.

В финальном командном заплыве 4х100 метров вольным стилем наши паралимпийцы изначально были вблизи тройке лидеров.

Трусов и Крипак смогли поднять команду на третье место. Таким образом украинцы проплыли эстафету за 3.47.40 мин.

Победу в заплыве одержала сборная Австралии, которая преодолела дистанцию ​​за 3.44.31 мин.

Второе место заняли представители Италии с результатом 3.45.89 мин.

В активе сборной Украины уже 51 медаль Паралимпиады-2020. В копилке наших спортсменов 12 золотых, 26 серебряных и 13 бронзовых наград.

В частности, пловец Андрей Трусов завоевал сегодня золото и установил мировой рекорд. Также 30-летняя Марина Литовченко завоевала для Украины золото в настольном теннисе.

В медальном зачете соревнований наша страна располагается сейчас на 5-м месте.

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