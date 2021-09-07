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Факти / Спорт
Анастасія Рогожінська |

Клуб УПЛ отримав нового тренера з Білорусі

Клуб УПЛ отримав нового тренера з Білорусі

Тренер із Білорусі Олег Дулуб очолив український футбольний клуб Львів, який займає передостаннє місце в чемпіонаті України.

Із головним наставником ФК визначився після відставки з цієї посади Анатолія Безсмертного наприкінці серпня.

ФК Львів підписав контракт з Дулубом на один рік. Однак в угоді прописане право – продовження ще на рік.

55-річний наставник синьо-золотих левів вже прибув до Львова, де його представили футболістам. Незабаром він приступить до виконання своїх обов’язків.

Олег Дулуб вже працював з українськими клубами. Він очолював львівські Карпати і одеський Чорноморець.

Окрім того, він певний час тренував молодіжну збірну Білорусі U-19. Останнім клубом фахівця був ФК Крумкачи з білоруської Першої ліги.

За підсумками шести турів української Прем’єр-ліги ФК Львів займає 15-ту позицію з двома очками.

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Джерело: ФК Львів

Фото: ФК Львів

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