Тренер с Беларуси Олег Дулуб возглавил украинский футбольный клуб Львов, который занимает предпоследнее место в чемпионате Украины.

С главным наставником ФК определился после отставки с этого поста Анатолия Бессмертного в конце августа.

ФК Львов подписал контракт с Дулубом на один год. Однако в соглашении прописано право — продления еще на год.

55-летний наставник сине-золотых львов уже прибыл во Львов, где его представили футболистам. Вскоре он приступит к исполнению своих обязанностей.

Олег Дулуб уже работал с украинскими клубами. Он возглавлял львовские Карпаты и одесский Черноморец.

Кроме того, он некоторое время тренировал молодежную сборную Беларуси U-19. Последним клубом специалиста был ФК Крумкачы с белорусской Первой лиги.

По итогам шести туров украинской Премьер-лиги ФК Львов занимает 15-ю позицию с двумя очками.

Источник: ФК Львов

Фото: ФК Львов