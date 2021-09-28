Промоутер Усика розповів, коли відбудеться бій-реванш із Джошуа

Промоутер українського боксера Олександра Усика Олександр Красюк під час прес-конференції у Києві розповів, коли може відбутися бій-реванш із Ентоні Джошуа.

— Джошуа понад два тижні вирішував, чи варто відмовлятися від бою (першого, – Ред.). Думав, чи не відмовитися від поясу WBO. Щодо реваншу, то він прописаний у контракті й уже активований стороною Джошуа. У нас є обмеження за часом, коли має відбутися реванш. Це лютий-березень, – розповів Красюк.

Він додав, що було б класно провести подію такого масштабу в Україні, але є одне але.

— Звичайно, якщо було б +20ºС взимку в Києві, то на Олімпійському було б класно. Безумовно, ми хочемо, щоб в Україні проходили події такого масштабу, – зауважив промоутер.

25 вересня на лондонській арені Тоттенгем Готспур відбувся великий вечір боксу, головною подією якого був бій між Ентоні Джошуа та Олександром Усиком.

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Поєдинок тривав усі 12 раундів, за підсумками яких перемогу одноголосним рішенням суддів здобув Усик — 117:112, 116:112 і 116:112.

Таким чином, український боксер забрав собі пояси, які до цього належали Джошуа, а саме за версіями WBO, WBA Super, IBF, IBO.