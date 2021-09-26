Український боксер Олександр Усик став новим чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBF, IBO.

У Лондоні на Тоттенгем Готспур Стедіум українець здолав одноголосним рішенням суддів британця Ентоні Джошуа з рахунком 117:112, 116:112 і 116:112.

Обидва боксери впевнено розпочали бій і в першому раунді приглядалися один до одного. Усику вдалося заволодіти перевагою у стартових раундах, а в третьому навіть трішки похитнути британця. У четвертому ситуація не змінилася – трихвилинка була за Усиком.

У п’ятому раунді активнішим був Джошуа, а в шостому йому і зовсім вдалося притиснути Олександра. В сьомому раунді Ентоні намагався наростити темп, але Усику перед гонгом вдалося провести хорошу серію ударів по Джошуа.

У восьмому раунді Джошуа вдалося влучити двома аперкортами по корпусу Усику, а в дев’ятому він провів хорошу атаку, притиснувши українця до канатів.

Десятий завершився серією ударів від Усика, але Джошуа зміг кілька разів на них відповісти. Після раунду в Усика було розсічення на обличчі, а у Джошуа добряче набрякло око. В одинадцятому всі стали свідками чергової серії ударів по Ентоні від Усика, на які британець відповів неприємним джебом.

У завершальному, дванадцятому, раунді в останні 20 секунд Усик був близьким, щоб відправити Джошуа у нокаут, але Ентоні врятували канати та фінальний гонг.

Для українця це лише третій бій у надважкій вазі. До цього він здобув дві перемоги над Чаззом Візерспуном та Дереком Чісорою.

Факти ICTV провели текстову онлайн-трансляцію бою Ентоні Джошуа – Олександр Усик, де зібрали усі найцікавіші моменти поєдинку.