Мадридський Реал на стадіоні Сантьяго Бернабеу програв молдавському Шерифу із рахунком 1:2. Гра відбулася в межах другого туру групового етапу Ліги чемпіонів.
Sheriff win at Real Madrid ????
???? Biggest shock ever?#UCL pic.twitter.com/UPeMh4VJp4
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 28, 2021
Команду українського тренера Юрія Вернидуба на 25-й хвилині вивів уперед Жасур Яхшибоєв.
На 65-й хвилині Карім Бензема, реалізувавши пенальті, зрівняв рахунок.
Несподівану перемогу Шерифу на 90-й хвилині матчу приніс Себастьєн Тілль.
Таким чином Шериф із шістьма очками лідирує в групі D. На три очки менше в Реала.
28 вересня донецький Шахтар приймав міланський Інтер у Києві на стадіоні НСК Олімпійський у матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2021/22. Оскільки зустріч завершилася з рахунком 0:0, команди мають по одному очку.
19 жовтня Реал зіграє в гостях у Шахтаря, а Шериф цього ж дня зустрінеться з Інтером.