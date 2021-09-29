Мадридський Реал на стадіоні Сантьяго Бернабеу програв молдавському Шерифу із рахунком 1:2. Гра відбулася в межах другого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Sheriff win at Real Madrid ????

???? Biggest shock ever?#UCL pic.twitter.com/UPeMh4VJp4 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 28, 2021

Команду українського тренера Юрія Вернидуба на 25-й хвилині вивів уперед Жасур Яхшибоєв.

На 65-й хвилині Карім Бензема, реалізувавши пенальті, зрівняв рахунок.

Несподівану перемогу Шерифу на 90-й хвилині матчу приніс Себастьєн Тілль.

Таким чином Шериф із шістьма очками лідирує в групі D. На три очки менше в Реала.

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28 вересня донецький Шахтар приймав міланський Інтер у Києві на стадіоні НСК Олімпійський у матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2021/22. Оскільки зустріч завершилася з рахунком 0:0, команди мають по одному очку.

19 жовтня Реал зіграє в гостях у Шахтаря, а Шериф цього ж дня зустрінеться з Інтером.