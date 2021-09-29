Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Україна Надзвичайні події Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Наживо Спецтеми Відео
Факти / Спорт
Тетяна Забожко |

Шериф Вернидуба сенсаційно обіграв Реал у Лізі чемпіонів

Шериф Вернидуба сенсаційно обіграв Реал у Лізі чемпіонів

Мадридський Реал на стадіоні Сантьяго Бернабеу програв молдавському Шерифу із рахунком 1:2. Гра відбулася в межах другого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Команду українського тренера Юрія Вернидуба на 25-й хвилині вивів уперед Жасур Яхшибоєв.

На 65-й хвилині Карім Бензема, реалізувавши пенальті, зрівняв рахунок.

Несподівану перемогу Шерифу на 90-й хвилині матчу приніс Себастьєн Тілль.

Таким чином Шериф із шістьма очками лідирує в групі D. На три очки менше в Реала.

28 вересня донецький Шахтар приймав міланський Інтер у Києві на стадіоні НСК Олімпійський у матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2021/22. Оскільки зустріч завершилася з рахунком 0:0, команди мають по одному очку.

19 жовтня Реал зіграє в гостях у Шахтаря, а Шериф цього ж дня зустрінеться з Інтером.

Фото: Getty Images

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка