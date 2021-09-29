Молдовський Шериф вже вдруге у поточному розіграші Ліги чемпіонів створив сенсацію та ошелешив футбольний світ.

У першому турі групового етапу команда із Тирасполя впевнено обіграла Шахтар з рахунком 2:0, а у другому раунді завдала карколомного удару на Сантьяго Бернабеу по мадридському Реалу, здолавши іменитий клуб 2:1.

Творцем футбольного дива став український тренер Юрій Вернидуб, який раніше був керманичем луганської Зорі.

Після етапу кар’єри у Зорі українські вболівальники хотіли його бачити у київському Динамо або донецькому Шахтарі, але ці клуби зробили ставки на іноземних фахівців. Тому Вернидуб змушений був їхати працювати за кордон.

Зробив із луганчан “мужиків”

Юрію Вернидубу 55 років, а родом він із Житомира. Як гравець він виступав за запорізький Металург, німецький Хемніцер, запорізький Торпедо та пітерський Зеніт.

Після завершення кар’єри гравця у 2000 році він почав працювати у тренерському штабі запорізького Металурга.

У 2010 році Вернидуб опинився у луганській Зорі як помічник тренера, а у 2012 році став біля керма луганчан. Спершу він врятував клуб від пониження у класі, а потім перетворив Зорю на міцний горішок, який регулярно виступає у єврокубках. Саме за його тренерства футболісти Зорі здобули прізвисько “мужики”. Він вчив своїх гравців проявляти професіоналізм та справжній чоловічий характер.

Під його керівництвом команда у 2016 році вийшла до фіналу Кубка України, де поступилася донецькому Шахтарю. В Україні його двічі визнавали найкращим тренером року.

У 2019 році керівництво луганського клубу вирішило розірвати контракт із фахівцем – після того як команда посіла п’яту сходинку в УПЛ.

Через свою позицію Вернидуб відмовився працювати у Росії. Тренер неодноразово наголошував, що для нього це країна-агресор та головний чинник війни на Донбасі. Після Зорі він рік пропрацював у солігорському Шахтарі, а у 2020 році переїхав до тираспольського Шерифа.

Повірив у Малиновського та Караваєва

Зараз український півзахисник Руслан Малиновський – один із ключових гравців італійської Аталанти. У минулому сезоні він став найкращим асистентом у Серії А. Коли на універсальному шульзі з потужним ударом поставили хрест у Шахтарі, Вернидуб змінив його позицію на полі, і Руслан заграв.

Схожа історія і з захисником Олександром Караваєм, якого Зоря відпустила у турецький Фенербахче. Зараз футболіст – постійний гравець у складі збірної України та київського Динамо.

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А ось найбільший трансфер та гордість Вернидуба – це те, як наставник прокачав молодого та перспективного голкіпера Андрія Луніна до рівня мадридського Реалу. Галактикос виклали за його перехід €8,2 млн, що є рекордним трансфером для луганського клубу.

Подарунок для внука та відповідь Кюйту

Вернидуб створив сенсацію ще у серпні, коли вперше вивів Шериф до групового етапу Ліги чемпіонів. У плей-оф його підопічні обіграли загребське Динамо.

Такому успіху молдавського клубу зраділи не всі. Легенда Ліверпуля Дірк Кюйт в ефірі нідерландського телеканалу RTL 7 заявив, що таким командам, як Шериф, нема що робити у Лізі чемпіонів.

Після перемоги над Шахтарем та Реалом Вернидуб зміг відповісти колишньому гравцю збірної Нідерландів.

— Я вже говорив, що Дірк Кюйт поквапився зі своїми словами. Ми там, де повинні бути. Шериф це заслужив, – сказав Вернидуб.

Після жеребкування, коли стало відомо, що Шериф зустрінеться із Реалом, внук Вернидуба попросив його привезти футболку зірки вершкових Луки Модрича. Із презентом допоміг голкіпер Андрій Лунін.

Наставник розповів, що український воротар домовився із хорватський хавбеком, і той передав свою джерсі для внука Вернидуба.

Історична перемога над Реалом

Шериф демонструє неймовірний показник для команди, склад якої оновили на початку літа на 70%. Попри це тираспольський клуб пройшов кваліфікацію з першого раунду, вигравши шість із восьми матчів, в яких забив 14 м’ячів та пропустив лише два.

На старті групового етапу Шериф здобув історичну перемогу над Шахтарем, а після перемоги у другому турі у Мадриді змусив говорити про себе весь футбольний світ.

За даними порталу Transfermarkt, деякі гравці мадридського Реала коштують більше, аніж весь склад Шерифа, який вважали випадковістю у цьому турнірі.

Проти Реала на полі (ані в стартовому складі, ані виходи на заміну. – Ред.) не було жодного молдовського футболіста, адже провідні ролі – за легіонерами із Бразилії, Греції та Колумбії.

Обігравши королівський клуб, Вернидуб став другим українським фахівцем після Валерія Лобановського, якому це вдалося зробити.