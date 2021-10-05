Фінляндія — Україна: прогноз букмекерів на матч відбору до ЧС-2022

Збірна України у суботу, 9 вересня, проведе шостий матч у кваліфікаційному відборі до чемпіонату світу 2022 року, в якому підопічні Олександра Петракова на стадіоні Олімпіаштадіон у Гельсінкі зіграють проти збірної Фінляндії. Початок зустрічі о 19.00 за київським часом.

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Олександра Петракова. На перемогу збірної України приймають ставки з коефіцієнтом 2.23. Успіх “філінів” оцінюють у 3.50. Нічийний результат зустрічі — 3.15.

На те, що синьо-жовті першими відкриють рахунок у матчі, дають коефіцієнт 1.86, а на підопічних Маркку Канерва — 2.41. На те, що голів у матчі глядачі не побачать, приймають ставки з коефіцієнтом 7.70.

Це буде четверта зустріч команд в історії. Синьо-жовті двічі святкували перемогу над збірною Фінляндії. Це сталося у відборі на Мундіаль-2018.

У поточній кваліфікації до ЧС-2022 команди у першому матчі у березні розійшлися нічиєю (1:1). За синьо-жовтих дебютним голом у збірній відзначився форвард Шахтаря Жуніор Мораес, але за хвилину до кінця матчу у воротах Георгія Бущана відзначився лідер фінської збірної Теему Пуккі.

Наразі у турнірній таблиці групи D Україна посідає друге місце, маючи в активі 5 очок, стільки ж у Фінляндії, яка йде третьою. Лідером групи залишається збірна Франції (12).

Фото: УАФ