Треба стрибнути вище голови: Скрипник про майбутній матч Зорі проти Роми

Луганська Зоря у четвер, 25 листопада, у п’ятому турі Ліги конференцій зіграє у Римі проти місцевої Роми.

Наставник української команди Віктор Скрипник на передматчевій прес-конференції наголосив, що вовки – фаворити у цій зустрічі, але “турнірна таблиця групи додає команді сміливості”.

— Силу Роми ми відчули ще під час матчу у Запоріжжі. Звичайно, явний фаворит – це наш суперник, але якщо подивитися на турнірну таблицю, то вона нам додає сміливості. Та було би навіть нечесно перед собою, якщо б ми не розраховували на позитивний результат. Але для цього нам треба стрибнути вище голови. Мені здається, що моїй команді це під силу, – сказав фахівець.

До матчу проти підопічних Жозе Моурінью Зоря підходить, маючи у своєму активі шість очок та третє місце. Рома випереджає українську команду лише на один пункт.

— Треба робити свою справу, а потім дивитися до турнірної таблиці, що будемо робити вже після завершення поєдинку. Це не остання гра, в нас буде ще домашній поєдинок. Ми пишаємося своїм перебуванням тут й з нетерпінням чекаємо поєдинку. Будемо намагатися гідно представити і Зорю Луганськ, і Україну, – додав Скрипник.

У турнірній таблиці квартету С у Лізі конференцій луганчани йдуть третіми з шістьма очками. Лідерство за норвезькою командою Буде/Глімт (8), італійська Рома (7) – друга, а на останньому місці розташувався софійський ЦСКА (1).

Луганська Зоря залишається єдиною українською командою, яка ще має шанси на участь у єврокубковому турнірі у весняній частині плей-оф.

За підсумками п’ятого туру Ліги чемпіонів київське Динамо та донецький Шахтар втратили шанси вийти з групи та кваліфікуватися бодай у Лігу Європи. Обидві команди не зможуть піднятися вище четвертого місця у своїх групах.

Джерело: ФК Зоря

Фото: ФК Зоря