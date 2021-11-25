Надо прыгнуть выше головы: Скрипник о предстоящем матче Зари против Ромы

Луганская Заря в четверг, 25 ноября, в пятом туре Лиги конференций сыграет в Риме против местной Ромы.

Наставник украинской команды Виктор Скрипник на предматчевой пресс-конференции подчеркнул, что волки — фавориты в этой встрече, но “турнирная таблица группы добавляет команде смелости”.

— Силу Ромы ми почувствовали еще во время матча в Запорожье. Конечно, явный фаворит – это наш соперник, но если посмотреть на турнирную таблицу, то она нам придает смелости. Но было бы даже нечестно перед собой, если бы мы не рассчитывали на положительный результат. Но для этого нам нужно прыгнуть выше головы. Мне кажется, что моей команде это по силам, – сказал специалист.

К матчу против подопечных Жозе Моуринью Заря подходит, имея в своем активе шесть очков и третье место. Рома опережает украинскую команду всего на один пункт.

— Надо делать свое дело, а потом смотреть в турнирную таблицу, что будем делать уже после завершения поединка. Это не последняя игра, у нас еще будет домашний поединок. Мы гордимся своим пребыванием здесь и с нетерпением ждем поединка. Будем пытаться достойно представить и Зорю Луганск, и Украину, – добавил Скрипник.

В турнирной таблице квартета С в Лиге конференций луганчане идут третьими с шестью очками. Лидерство за норвежской командой Буде/Глимт (8), итальянская Рома (7) – вторая, а на последнем месте расположился софийский ЦСКА (1).

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Луганская Заря остается единственной украинской командой, которая еще имеет шансы на участие в еврокубковом турнире в весенней части плей-офф.

По итогам пятого тура Лиги чемпионов киевское Динамо и донецкий Шахтер упустили шансы выйти из группы и квалифицироваться хотя бы в Лигу Европы. Обе команды не смогут подняться выше четвертого места в своих группах.

Источник: ФК Заря

Фото: ФК Заря