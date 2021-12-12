Василь Ломаченко переміг у поєдинку у Нью-Йорку за звання інтерконтинентального чемпіона світу ганця Річарда Коммі.

Поєдинок, що відбувся на легендарні арені Madison Square Garden, тривав усі 12 раундів та завершився перемогою українця одноголосним рішенням суддів 117:110, 119:108, 119:108.

У стартових раундах суперники традиційно приглядалися один до одного. Українець відразу намагався зайняти домінуючу позицію, але Коммі вправно відповідав. У середині другого раунду Ломаченко пішов в атаку і під кінець влучно пробив, але ганця врятували канати.

Коммі оговтався та став діяти агресивніше у наступних двох раундах, намагаючись знайти прогалину у захисті Ломаченка. В середині п’ятого раунду Ломаченко пройшовся по корпусу Коммі, провівши по ньому трійку.

Ближче до екватора поєдинку було все більше помітно, що поєдинок відбувається під диктовку українця. В сьомому раунді Ломаченко після точної атаки відправив ганця у нокдаун. Після наради з лікарем, Річард відмовився припиняти бій і сказав, що продовжуватиме. У наступній трихвилинці Ломаченко помітно діяв спокійніше.

Down goes Commey The Ringside Cam of @VasylLomachenko’s masterful work #LomaCommey pic.twitter.com/hKFVaIory4 — Top Rank Boxing (@trboxing) December 12, 2021

У дев’ятому раунді Коммі несподівано провів хорошу атаку, але Ломаченко добре відпрацював у захисті. У чемпіонських раундах ганець зумів відновитися, але перевершити помітну перевагу Ломаченка не вдалося.

Факти ICTV також провели текстову онлайн-трансляцію бою Ломаченко – Коммі, де зібрали усі найгостріші моменти поєдину.