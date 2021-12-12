Український боксер Василь Ломаченко зійдеться на ринзі з ганцем Річардом Коммі. Бій відбудеться в межах вечора боксу у Нью-Йорку на легендарній арені Madison Square Garden в ніч з 11 на 12 грудня.

На думку букмекерів, фаворитом протистояння є український боксер. Ставки на перемогу Ломаченка приймають з коефіцієнтом 1.10. Тоді як успіх ганця Коммі оцінюється котируванням 6.00. А нічийний результат зустрічі – 23.00.

Для Ломаченка це буде другий бій після поразки від Теофімо Лопеса у жовтні 2020 року та втрати всіх своїх поясів. Коммі, як і попередній суперник українця японець Масайоші Накатані, також зустрічався з Лопесом та програв йому.

Загалом на рахунку українця 15 перемог, з яких 11 нокаутом, та дві поразки. Коммі виграв 30 поєдинків, з яких 27 достроково, у його пасиві три поразки.

Головний бій вечора Ломаченко – Коммі відбудеться орієнтовно о 6.00 за київським часом.