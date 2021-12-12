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Ломаченко відсвяткував перемогу над Коммі знову без українського прапора

Марія Степанюк редактор стрічки
Вася Ломаченко

Український боксер Василь Ломаченко після перемоги над ганцем Річардом Коммі одноголосним рішенням суддів вийшов на церемонію оголошення переможця без прапора України, хоча зазвичай боксери виходять з прапором рідної країни.

Василь вирішив за краще вийти з червоно-жовтим прапором рідного міста Аккермана (Білгород-Дністровського).

 

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Публикация от Top Rank Boxing (@toprank)

Це вже не вперше, коли Ломаченко обирає прапор рідного міста. У червні після перемоги над японцем Масойоші Накатані Ломаченко теж загорнувся у прапор саме свого міста.

За такий вибір його тоді розкритикували в українському сегменті соціальних мереж. Наразі під постом на сторінці промоушну Top Rank, де Ломаченко з поясом інтерконтинтального чемпіона WBO та прапором свого міста чимало користувачів, зокрема іноземних гадають, що це за прапор, який накинув собі на плечі боксер.

Бій проти ганця Річарда Коммі віддбувся у Нью-Йорку на легендарні арені Madison Square Garden. Поєдинок тривав усі 12 раундів та завершився перемогою українця одноголосним рішенням суддів 117:110, 119:108, 119:108.

Фото: Getty Images

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