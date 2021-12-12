Український боксер Василь Ломаченко після перемоги над ганцем Річардом Коммі одноголосним рішенням суддів вийшов на церемонію оголошення переможця без прапора України, хоча зазвичай боксери виходять з прапором рідної країни.

Василь вирішив за краще вийти з червоно-жовтим прапором рідного міста Аккермана (Білгород-Дністровського).

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Це вже не вперше, коли Ломаченко обирає прапор рідного міста. У червні після перемоги над японцем Масойоші Накатані Ломаченко теж загорнувся у прапор саме свого міста.

За такий вибір його тоді розкритикували в українському сегменті соціальних мереж. Наразі під постом на сторінці промоушну Top Rank, де Ломаченко з поясом інтерконтинтального чемпіона WBO та прапором свого міста чимало користувачів, зокрема іноземних гадають, що це за прапор, який накинув собі на плечі боксер.

Бій проти ганця Річарда Коммі віддбувся у Нью-Йорку на легендарні арені Madison Square Garden. Поєдинок тривав усі 12 раундів та завершився перемогою українця одноголосним рішенням суддів 117:110, 119:108, 119:108.