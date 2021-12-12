Я поїду битися куди завгодно: Ломаченко прокоментував перемогу над Коммі

Український боксер Василь Ломаченко дав коментар щодо своєї перемоги над ганцем Річардом Коммі.

За словами Ломаченко, він хотів достроково завершити поєдинок, бо пошкодував суперника, а тепер бажає провести бій із Джорджем Камбососом.

– Я бачив його ситуацію. Йому було дуже важко, тому я сказав: Гей, зупиніть бій. Але Коммі справжній воїн, у нього велике серце. Тож ми продовжили поєдинок і подарували людям 12 відмінних раундів, — сказав український боксер.

Він додав. що робота по корпусу завжди важлива для нього.

– Це бокс. Ти не можеш використати удари, не обробляючи торсу. Тобі завжди треба бити як у корпусі, так і в голові, – підтвердив боксер.

І хоча Ломаченко не любить говорити про себе, він надав ще декілька коментарів щодо бою і можливих майбутніх суперників. Не оминува він і абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Джорджа Камбососа.

– Звичайно, я думаю, що заслуговую на бій з Камбососом. Мені потрібний цей шанс. І якщо Бог мені його надасть, то я ним скористаюся. Я поїду битися куди завгодно. Моя мета – титул абсолютного чемпіона світу у легкій вазі. Я залишаюся в цьому дивізіоні, і мені потрібні чотири титули, – заявив Василь Ломаченко.

Читайте Ломаченко відсвяткував перемогу над Коммі знову без українського прапора

Нагадаємо, бій проти ганця Річарда Коммі віддбувся у Нью-Йорку на легендарні арені Madison Square Garden. Поєдинок тривав усі 12 раундів та завершився перемогою українця одноголосним рішенням суддів 117:110, 119:108, 119:108.

Це вже друга перемога для українця після поразки від Теофімо Лопеса у титульному бою. У червні цього року Ломаченко технічним нокаутом переміг японця Масаєші Накатані.

Річард Коммі зазнав четвертої поразки у професійній кар’єрі. Раніше гонець поступався Роберту Істеру, Денису Шафікову та Теофімо Лопесу.