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Я поїду битися куди завгодно: Ломаченко прокоментував перемогу над Коммі

Абрамова Юлія редакторка стрічки
Василий Ломаченко

Український боксер Василь Ломаченко дав коментар щодо своєї перемоги над ганцем Річардом Коммі.

За словами Ломаченко, він хотів достроково завершити поєдинок, бо пошкодував суперника, а тепер бажає провести бій із Джорджем Камбососом.

– Я бачив його ситуацію. Йому було дуже важко, тому я сказав: Гей, зупиніть бій. Але Коммі справжній воїн, у нього велике серце. Тож ми продовжили поєдинок і подарували людям 12 відмінних раундів, — сказав український боксер.

Він додав. що робота по корпусу завжди важлива для нього.

– Це бокс. Ти не можеш використати удари, не обробляючи торсу. Тобі завжди треба бити як у корпусі, так і в голові, – підтвердив боксер.

І хоча Ломаченко не любить говорити про себе, він надав ще декілька коментарів щодо бою і можливих майбутніх суперників. Не оминува він і абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Джорджа Камбососа.

– Звичайно, я думаю, що заслуговую на бій з Камбососом. Мені потрібний цей шанс. І якщо Бог мені його надасть, то я ним скористаюся. Я поїду битися куди завгодно. Моя мета – титул абсолютного чемпіона світу у легкій вазі. Я залишаюся в цьому дивізіоні, і мені потрібні чотири титули, – заявив Василь Ломаченко.

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Нагадаємо, бій проти ганця Річарда Коммі віддбувся у Нью-Йорку на легендарні арені Madison Square Garden. Поєдинок тривав усі 12 раундів та завершився перемогою українця одноголосним рішенням суддів 117:110, 119:108, 119:108.

Це вже друга перемога для українця після поразки від Теофімо Лопеса у титульному бою. У червні цього року Ломаченко технічним нокаутом переміг японця Масаєші Накатані.

Річард Коммі зазнав четвертої поразки у професійній кар’єрі. Раніше гонець поступався Роберту Істеру, Денису Шафікову та Теофімо Лопесу.

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