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Андрій Шевченко захворів на коронавірус

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Андрій Шевченко

Головний тренер Дженоа Андрій Шевченко захворів на коронавірус. Результат тесту, який тренер здав 27 грудня, виявився позитивним.

Інфікувався Covid-19 також захисник та капітан команди Доменіко Крішіто.

Решта футболістів Дженоа, які наразі здорові, 29 грудня проведуть тренування.

Відомо, що на час відсутності Андрія Шевченка гравці Дженоа працюватимуть під керівництвом Мауро Тассотті.

Команду Серії А Дженоа з Італії Андрій Шевченко тренує з 7 листопада.

Його контракт із командою футболістів з міста Генуя триватиме до 30 червня 2024 року.

До цього збірній України з футболу під керівництвом Андрія Шевченка вдалося потрапити до вісімки найкращих команд на чемпіонаті Євро-2020.

Фото: УАФ

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