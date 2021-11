Андрій Шевченко став новим головним тренером Дженоа

Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко став очільником команди Серії А Дженоа з Італії. За контрактом, він тренуватиме футболістів з міста Генуя до 30 червня 2024 року.

Про це йдеться у повідомленні італійського футбольного клубу Дженоа, оприлюдненому на офіційному сайті.

???????? Andriy #Shevchenko è il nuovo allenatore del Genoa. Benvenuto, mister!

???????????????? @jksheva7 is the new Genoa head coach.

— Genoa CFC (@GenoaCFC) November 7, 2021