Андрій Шевченко став новим головним тренером Дженоа

Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко став очільником команди Серії А Дженоа з Італії. За контрактом, він тренуватиме футболістів з міста Генуя до 30 червня 2024 року.

Про це йдеться у повідомленні італійського футбольного клубу Дженоа, оприлюдненому на офіційному сайті.

– Дженоа тепло вітають Шевченка та бажають йому плідної роботи на чолі найстарішого клубу Італії, – йдеться у повідомленні ФК.

Андрій Шевченко висловив намір повернутися до плідної тренерської діяльності. Він очолюватиме команду Дженоа до 2024 року.

– Давайте разом почнемо цю нову пригоду, щоб повернути Геную на рівень її історії, – написав у Twitter новий наставник італійських футболістів.

Завдяки праці Андрія Шевченка збірна України з футболу цьогоріч історично потрапила до вісімки найкращих команд на чемпіонаті Євро-2020.

Наразі сино-жовтих тренує чемпіон світу серед молодіжних команд Олександр Петраков, який готуватиме наших спортсменів до виступів у рамках чемпіонату світу 2022 з футболу.