Офіційно: Миколенко підписав контракт із Евертоном

У суботу, 1 січня, стало відомо, що футболіст збірної України Віталій Міколенко офіційно підписав контракт з Евертоном.

Захисник київського Динамо гратиме під 19-м номером за іриски.

Контракт було підписано до літа 2026 року включно. Офіційна сума угоди поки що не розкривається, але ходять чутки про те, що Евертон придбав українця приблизно за 20 млн євро.

Таким чином, у січневому трансферному вікні Миколенко став першим гравцем синіх, а в АПЛ за весь цей час він став третім українцем слідом за Андрієм Ярмоленком та Олександром Зінченком.

Нагадаємо, у середині грудня ЗМІ поширили інформацію про те, що іриски платитимуть синьо-білими частинами з розстрочкою на три роки.

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Коли з’явилися чутки про трансфер Миколенка, головний тренер київського Динамо Мірча Лученко підтвердив цю інформацію.

17 грудня з’явилася інформація, що українець уже встиг пройти медогляд в Евертоні.