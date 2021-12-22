Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу підтвердив, що лівий захисник біло-синіх Віталій Миколенко перейде в англійський Евертон. Про це він розповів в інтерв’ю румунському порталу GSP.

— Я радий, що мій молодий гравець одразу переходить в Евертон, я маю на увазі Миколенка. На його місце награватимемо іншого молодого гравця 18-19 років. Решта в захисті 19 і 20 років. Тож ми йдемо в ногу з дуже молодою командою. Нам доведеться працювати набагато старанніше, ніж з досвідченими, – зазначив Луческу.

17 грудня авторитетний інсайдер Фабриціо Романо повідомив, що Миколенко пройшов медогляд в ліверпульському Евертоні.

За його словами, особисті умови між клубом та гравцем вже узгоджені.

Трансфер 22-річного українця обійдеться ірискам у €21-23 млн, а сам Миколенко перебереться до Евертона на постійній основі.

У поточному сезоні захисник провів у складі Динамо у всіх турнірах 21 матч і зробив три результативні передачі.

Зимове трансферне вікно у всіх топових чемпіонатах, за винятком Серії А (3 січня), стартує 1 січня 2022 року.

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Джерело: GSP