Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Спорт

Луческу підтвердив перехід Миколенка в англійський Евертон

Марія Степанюк редактор стрічки
Віталій Миколенко

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу підтвердив, що лівий захисник біло-синіх Віталій Миколенко перейде в англійський Евертон. Про це він розповів в інтерв’ю румунському порталу GSP.

— Я радий, що мій молодий гравець одразу переходить в Евертон, я маю на увазі Миколенка. На його місце награватимемо іншого молодого гравця 18-19 років. Решта в захисті 19 і 20 років. Тож ми йдемо в ногу з дуже молодою командою. Нам доведеться працювати набагато старанніше, ніж з досвідченими, – зазначив Луческу.

17 грудня авторитетний інсайдер Фабриціо Романо повідомив, що Миколенко пройшов медогляд в ліверпульському Евертоні.

За його словами, особисті умови між клубом та гравцем вже узгоджені.

Трансфер 22-річного українця обійдеться ірискам у €21-23 млн, а сам Миколенко перебереться до Евертона на постійній основі.

У поточному сезоні захисник провів у складі Динамо у всіх турнірах 21 матч і зробив три результативні передачі.

Зимове трансферне вікно у всіх топових чемпіонатах, за винятком Серії А (3 січня), стартує 1 січня 2022 року.

Читайте
Український футболіст Мампассі перейшов у московський Локомотив

Джерело: GSP

Фото: УАФ

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка