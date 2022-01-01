Після підписання Миколенка: Евертон привітав з Новим роком українською

Футбольний клуб Евертон опублікував новорічне привітання українською мовою.

Це сталося після того, як офіційно було підписано контракт із українцем Віталієм Миколенком.

Новорічне привітання було опубліковано в офіційному Twitter-акаунті ірисок.

Як ілюстрацію сині опублікували фотографію Миколенка, відзначивши таким чином перший контракт у січневому трансферному вікні.

Нагадаємо, що інформацію про те, що Миколенко офіційно переходить в Евертон, було підтверджено в суботу, 1 січня.

Контракт сторони підписали до літа 2026 року. Інформація про офіційну суму угоди поки що не розголошується.

Українець гратиме за синіх під номером 19.