Після підписання Миколенка: Евертон привітав з Новим роком українською

Футбольний клуб Евертон опублікував новорічне привітання українською мовою.
Це сталося після того, як офіційно було підписано контракт із українцем Віталієм Миколенком.
Новорічне привітання було опубліковано в офіційному Twitter-акаунті ірисок.
Як ілюстрацію сині опублікували фотографію Миколенка, відзначивши таким чином перший контракт у січневому трансферному вікні.
З Новим роком! 2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣
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— Everton (@Everton) January 1, 2022
Нагадаємо, що інформацію про те, що Миколенко офіційно переходить в Евертон, було підтверджено в суботу, 1 січня.
Контракт сторони підписали до літа 2026 року. Інформація про офіційну суму угоди поки що не розголошується.
Українець гратиме за синіх під номером 19.