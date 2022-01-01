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Після підписання Миколенка: Евертон привітав з Новим роком українською

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
Евертон эмблема клуба

Футбольний клуб Евертон опублікував новорічне привітання українською мовою.

Це сталося після того, як офіційно було підписано контракт із українцем Віталієм Миколенком.

Новорічне привітання було опубліковано в офіційному Twitter-акаунті ірисок.

Як ілюстрацію сині опублікували фотографію Миколенка, відзначивши таким чином перший контракт у січневому трансферному вікні.

Нагадаємо, що інформацію про те, що Миколенко офіційно переходить в Евертон, було підтверджено в суботу, 1 січня.

Контракт сторони підписали до літа 2026 року. Інформація про офіційну суму угоди поки що не розголошується.

Українець гратиме за синіх під номером 19.

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Фото: Dreamstime

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