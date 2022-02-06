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Удар по жіночій збірній України: біатлоністка Дар’я Блашко заразилася коронавірусом

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
Удар по жіночій збірній України: біатлоністка Дар’я Блашко заразилася коронавірусом

Українська біатлоністка Дар’я Блашко дала два позитивні результати тесту на коронавірус.

Таким чином, українка пропустить 7 лютого індивідуальні перегони на зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Спортсменку було заявлено у старт-листі під номером 79. Блашко, яка почувається добре, було відправлено ​​на карантин. Щоб відновити участь у перегонах, українці потрібно здати два негативні ПЛР-тести з інтервалом у 24 годині.

Блашко стала другою представницею жіночої збірної України, хто отримав позитивний тест. Першою виявилася Олена Білосюк, яку тепер замінить Анастасія Меркушина.

Дівчина має лише чотири дні, щоб отримати негативний результат тесту для участі в жіночому спринті, який відбудеться 11 лютого.

Відсутність українки на індивідуальних перегонах є тяжким ударом для нашої жіночої збірної. Через це Україна отримає неповну квоту.

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У команді залишилися лише три спортсменки: Юлія Джима, Ірина Петренко та Валентина Семеренко.

Зараження Блашко є ударом й для неї, оскільки Олімпійські ігри мали стати дебютними в її кар’єрі. Дівчина ще жодного разу не виступала на такому рівні.

Джерело: Biathlon.com.ua

Фото: Instagram Дар’ї Блашко

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