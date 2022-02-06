У неділю, 6 лютого, на зимових Олімпійських іграх-2022 розіграли медалі в лижних перегонах (скіатлоні). У змаганнях взяли участь два українські спортсмени, проте до фінішу вони не дійшли.

Так, чоловіки сьогодні змагалися в лижній гонці на 30 км (15 км класичним стилем + 15 км вільним стилем).

Україну в чоловічому скіатлоні сьогодні представляли лижники Руслан Перехода та Олексій Красовський. Для Красовського це були вже треті Олімпійські ігри, а для Переходи – другі.

Однак обидва спортсмени не змогли дійти до фінішу. Оскільки лідери змагань перегнали і Красовського, й Переходу на коло, українці завершили перегони достроково.

Головними претендентами на перемогу на сьогоднішніх змаганнях вважалися норвезькі лижники. Під час перегонів увага була зосереджена на суперництві між спортсменом із Норвегії Йоганнесом Клебо та представником ОКР, росіянином Олександром Большуновим.

На дистанції 2,5 км росіянин та норвежець йшли поруч, однак згодом Клебо почав відставати: на позначці 7,5 км Клебо поступався на 11 секунд, а на 10 км – вже на 27 секунд.

Першу частину гонки (15 км) лідером був спортсмен із Фінляндії Ііво Нісканен (перевага спортсмена над Большуновим склала 0.6 секунди). Водночас під час перегонів вільним стилем (ще 15 км) представник ОКР почав відриватися.

У підсумку Олександр Большунов завоював перше чоловіче “золото” в лижних перегонах на Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

Срібна нагорода – в ще одного представника ОКР Деніса Спіцова. А “бронза” – у фінського лижника Ііво Нісканена.

Олімпіада-2022: українці не змогли фінішувати в лижних перегонах / 2 фотографии

Варто зазначити, що це були вже другі змагання в скіатлоні на Олімпіаді-2022 у Пекіні. У перший день змагалися жінки, і перемогу здобула норвежка Тереза Йохауг.

Як відомо, в суботу, 5 лютого, в Пекіні стартувала зимова Олімпіада-2022. Першого дня відбулися змагання в 11 видах спорту, в яких розіграли шість комплектів нагород. Лідером за підсумками першого дня стала Норвегія. Водночас збірна України нагород не здобула.

Під час змагань 5 лютого українські спортсмени Андрій Мандзій та Антон Дукач припустилися помилок під час заїздів, внаслідок яких один із них вилетів із санок, а другий – перекинувся.

Водночас під час лижних перегонів українка Вікторія Олех прийшла на фініш із закривавленим обличчям.

Фото: Beijing 2022