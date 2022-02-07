Біатлоністка Валентина Семеренко, яка 7 лютого через проблеми зі здоров’ям не змогла закінчити гонку на 15 км на зимовій Олімпіаді 2022, передчасно завершує участь у змаганнях і повертається в Україну.

– Валентина чи то втратила свідомість, чи була близькою до цього – запоморочилось у голові, але вона не змогла продовжувати гонку. Після обстеження в клініці її вирішили відправити найближчим літаком додому, – розповів президент ФБУ Володимир Бринзак.

За його словами, замість Семеренко виступатиме Анастасія Меркушина.

На зимовій Олімпіаді 2022 в індивідуальній жіночій гонці на 15 км українська біатлоністка Валентина Семеренко не змогла закінчити змагання, знявшись під час проходження третього кола.

У неї виникли проблеми з диханням, трасу вона залишила за допомогою персоналу збірної України.

Перемогу здобула німкеня Деніз Германн, а українки Юлія Джима та Ірина Петренко фінішували у топ-15, показавши найкращі результати України у сезоні в особистих гонках.

Зараз у складі збірної є три українки Юлія Джима, Ірина Петренко та Анастасія Меркушина.

Джерело: Чемпіон

Фото: НОК