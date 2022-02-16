Український фристайліст Олександр Абраменко виграв срібло на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні. Наш спортсмен посів другу сходинку.

У суперфіналі лижної акробатики він набрав 116,50 бала, поступившись лише китайцю Ці Гуанпу, у якого 129,00 бала. Бронза дісталася представнику ОКР Іллі Бурову (114,3).

Таким чином Олександр Абраменко став найтитулованішим олімпійцем України у зимових видах спорту. До золота Пхьончхана-2018 додалося срібло Пекіна-2022.

Для олімпійської збірної України це перша медаль на зимовій Олімпіаді-2022.

Спочатку відбувся суперфінал, у якому Абраменко показав п’ятий результат. За свій перший стрибок він отримав 123,53 бала. Друга спроба була дещо гіршою, але цього вистачило, щоб увійти до шістки фристайлістів, які й продовжили змагатися за місце на п’єдесталі.

У суперфіналі у спортсменів була лише одна спроба, щоб показати максимальний результат. Абраменко виступав другим після американця Джастіна Шьонефельда. На суперфінал він заявив стрибок зі складністю 5.0.

Виконати ідеально стрибок йому не вдалося. Українець ледь не втратив рівновагу під час приземлення, але втримався на ногах. За це йому знизили оцінку до 116,60 бала.

Абраменку залишалося розраховувати на помилки своїх опонентів. І це сталося – Пірмін Вернер та Крістофер Лілліс помилилися, це й дозволило українцю стати срібним призером.

Ще один українець, Олександр Окіпнюк, який вийшов у фінал із лижної акробатики, до “золотого” списку фіналістів не зміг потрапити. Його результат – 122,01 бала за другу спробу.

Отже, завдяки сріблу Абраменка Україна нарешті потрапила до медального заліку Олімпіади-2022, де тепер посідає 23-є місце. Лідирувати продовжує команда Норвегії, у якої 13 золотих, сім срібних та вісім бронзових нагород.