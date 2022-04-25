Збірна України з хокею U-18 з розгромної перемоги стартувала на ЧС

Юнацька збірна України з хокею U-18 з перемоги стартувала на чемпіонаті світу у Дивізіоні 1В.
У першому матчі синьо-жовті здолали однолітків із Польщі. Зустріч відбулася в італійському місті Асіаго та завершилася з рахунком 6:1
У першому та другому періодах українці закинули полякам по одній шайбі, залишивши свої ворота на замку.
У заключному періоді підопічні Олександра Бобкіна чотири рази засмутити голкіпера суперників, на що поляки відповіли лише однією шайбою престижу.
Чемпіонат світу U-18, Д1В: Польща U-18 – Україна U-18 – 1:6
Шайби: Собєцкі, 57 – Сидоренко, 14, Тиченко, 39, Трандафілов, 50, Моїсеєв, 55, Дахновський, 59, Нікулін, 60
Попереду в нашої команди матчі проти Італії, Угорщини, Словенії та Австрії.
Календар матчів збірної України U-18:
- 26 квітня, вівторок. Україна – Італія. Початок о 20.30
- 28 квітня, четвер. Україна – Словенія. 20.30
- 29 квітня, п’ятниця. Угорщина – Україна. 17.00
- 1 травня, неділя. Україна – Австрія. 13.30.
Для того, щоб повернутися до Дивізіону 1А, українській збірній потрібно посісти перше місце в групі.
Фото: Федерація хокею України