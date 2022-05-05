Реал Мадрид вийшов до фіналу Ліги чемпіонів, здійснивши камбек проти Манчестер Сіті

Іспанський Реал Мадрид обіграв Манчестер Сіті у другому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. Зустріч відбулася у Мадриді на Сантьяго Бернабеу та завершилася з рахунком 3:1 на користь вершкових.

Рахунок у матчі у середині другого тайму відкрив алжирський форвард гостей Ріяд Марез, який після пасу від Бернарду Сілви відправив кулястого у правий кут воріт.

На 90-й хвилині галактикос вдалося зрівняти після точного удару бразильця Родріго, який ще через хвилину вивів мадридців вперед. Тим самим бразилець перевів гру в овертайм.

Фінальну крапку у матчі поставив Карім Бензема, який переграв Едерсона з одинадцятиметрової відмітки.

Український захисник Сіті Олександр Зінченко розпочав зустріч на лаві запасних, замінивши на 72-й хвилині травмованого Кайла Вокера.

Related video

Перша зустріч команд, що відбулася 26 квітня у Манчестері, завершилася перемогою підопічних Пепа Гвардіоли з рахунком 4:3. За містян тоді відзначилися Кевін де Брюйне, Габріел Жезус, Філ Фоден та Бернарду Сілва. У мадридців дубль поклав Карім Бензема, а ще одним голом відзначився Вінісіус Жуніор. Таким чином за сумою двох матчів рахунок 6:5 на користь іспанської команди.

У фіналі Ліги чемпіонів-2022 Реал Мадрид зіграє із іншим англійським клубом – Ліверпулем. Мерсисайдці у півфіналі за сумою двох матчів обіграли іспанський Вільярреал. Саме проти Ліверпуля Реал востаннє грав у фіналі ЛЧ. Це було у 2018 році у Києві, коли іспанський клуб тріумфував у зустрічі з рахунком 3:1.

Фінал Ліги чемпіонів УЄФА 2022 року – розіграш сезону-2021/22, відбудеться 28 травня на стадіоні Стад-де-Франс у середмісті Парижа Сен-Дені.