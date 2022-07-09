Липень, 09 в 0:44

Уроджениця Дружківки, що на Донеччині, українка Анастасія Дерев’янко здобула бронзову медаль під час змагань з пауерліфтинг у легкій вазі на Всесвітніх іграх-2022.

Цьогорічні Всесвітні ігри проходили у Бірмінгемі, США.

Результат Дерев’янко за підсумком трьох видів програми склав 100,72 (482,5 кг). Окремо результати наступні: присідання – 187,5 кг, жим лежачи – 115 кг, тяга станова – 180 кг.

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Українка Дерев’янко здобула бронзу з паверліфтингу під час Всесвітніх ігор-2022 / 3 фотографии

Це перші Всесвітні ігри української спортсменки, і одразу перша медаль.

Тріумф під час змагань здобула японка Юкако Фукусіма – 104,08 (470 кг), коли ж друге місце посіла полька Сюзанна Кула – 103,05 (497,5).

Джерело: XSPORT

Фото: Спортивний комітет України, XSPORT