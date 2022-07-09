Украинка Деревянко завоевала бронзу по паверлифтингу во время Всемирных игр-2022
Уроженица Дружковки Донецкой области украинка Анастасия Деревянко получила бронзовую медаль по итогам соревнований по пауэрлифтингу в легком весе на Всемирных играх-2022.
Нынешние Всемирные игры проходили в Бирмингеме, США.
Результат Деревянко по итогам трех видов программы составил 100,72 (482,5 кг). Отдельно результаты следующие: приседания – 187,5 кг, жим лежа – 115 кг, тяга сословная – 180 кг.
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Украинка Деревянко завоевала бронзу по паверлифтингу во время Всемирных игр-2022 / 3 фотографии
Это первые Всемирные игры украинской спортсменки и сразу первая медаль.
Триумф во время соревнований получила японка Юкако Фукусима – 104,08 (470 кг), когда же второе место заняла полька Сюзанна Кула – 103,05 (497,5).
Источник: XSPORT
Фото: Спортивний комітет України, XSPORT