Мене питали і на цьому робили рейтинги: Усик поставив крапку у питанні Чий Крим?

Вересень, 02 в 14:41

Чемпіон світу за версіями WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик знову відповів на запитання Чий Крим? під час пресконференції у Києві 2 вересня.

— У 2014 році, коли Крим вже був окупованим… Я не пам’ятаю, я приїхав з якогось поєдинку, і у нас пресконференція була на Подолі у якомусь спортивному пабі, і там мене запитали про Крим – хлопця, який народився в Криму і живе. Чий Крим? – він український, був українським і залишається. Потім улюблений мій канал почав мене питати за це, потім ще хтось почав, – сказав Усик.

Боксер зазначив, що був у Криму за два дні до російського “референдуму” на півострові і принципово звідти не виїхав.

— Але ніхто не прийшов допомагати Криму і кримчанам. З тієї влади, яка була тоді. А мене почали питати за Крим. І на цьому робити собі якісь рейтинги. Я спершу сказав, що Крим – це тимчасово окупована територія, але вона обов’язково повернеться, як було до 2014 року. Він наш: був, є і буде, – сказав Усик.

У ніч проти 21 серпня 2022 року у Джидді Усик переміг Ентоні Джошуа роздільним рішенням суддів. Це був другий бій боксерів, але в ньому українець захищав свої титули. Також Усик поповнив свою колекцію вакантним поясом журналу The Ring.

Зараз дивляться

Після бою Олександр Усик очолив рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагових категорій за версією The Ring.

Усик володіє чемпіонськими поясами за версією WBC, IBO, IBF, а також поясами WBA Super та The Ring.

Фото: Олександр Усик