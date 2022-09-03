Скажу дуже просто: Усик зізнався, чи хоче бути президентом

Вересень, 03 в 16:18

Чемпіон світу за версіями WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик розповів BBC Україна, що після повернення з бою в Джидді проти Ентоні Джошуа збирається залишитися в Україні.

— До тероборони, думаю, мене вже не візьмуть. Ходжу до тиру, тренуюсь. Зустрічаюсь з хлопцями, допомагаємо хлопцям. Я думаю… Я не думаю, я знаю, що я поїду підтримати хлопців туди, де гаряче, – сказав боксер.

Він наголосив, що нікуди не хоче їхати, особливо, коли в Україні складнощі і ” є така можливість і сили, то допомагати країні, людям”.

Усик підкреслив, що для виїзду за межі України у нього немає проблем, адже він батько трьох неповнолітніх дітей.

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Спортсмена запитали, чи не хоче він стати президентом у майбутньому, адже в одному зі своїх інтерв’ю він жартував, що коли були маленьким, то казав мамі, що хоче стати президентом.

— Я це казав не тільки мамі, ми і з друзями частенько жартуємо про це. Але це все жарти, насправді я не хочу бути президентом.

Скажу дуже просто. От я зранку прокидаюсь, і я знаю, що я сам собі господар – родина там, те-се, тренування, справи, спілкування з колегами, друзями. А тут обов’язково треба буде їхати кудись в кабінет, багато з ким зустрічатися, спілкуватися, роботи дуже багатенно. Читайте Можна й на Олімпійському шарахнути: Усик про можливий третій бій з Джошуа