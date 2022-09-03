Скажу дуже просто: Усик зізнався, чи хоче бути президентом
Чемпіон світу за версіями WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик розповів BBC Україна, що після повернення з бою в Джидді проти Ентоні Джошуа збирається залишитися в Україні.
— До тероборони, думаю, мене вже не візьмуть. Ходжу до тиру, тренуюсь. Зустрічаюсь з хлопцями, допомагаємо хлопцям. Я думаю… Я не думаю, я знаю, що я поїду підтримати хлопців туди, де гаряче, – сказав боксер.
Він наголосив, що нікуди не хоче їхати, особливо, коли в Україні складнощі і ” є така можливість і сили, то допомагати країні, людям”.
Усик підкреслив, що для виїзду за межі України у нього немає проблем, адже він батько трьох неповнолітніх дітей.
Спортсмена запитали, чи не хоче він стати президентом у майбутньому, адже в одному зі своїх інтерв’ю він жартував, що коли були маленьким, то казав мамі, що хоче стати президентом.
— Я це казав не тільки мамі, ми і з друзями частенько жартуємо про це. Але це все жарти, насправді я не хочу бути президентом.
Скажу дуже просто. От я зранку прокидаюсь, і я знаю, що я сам собі господар – родина там, те-се, тренування, справи, спілкування з колегами, друзями. А тут обов’язково треба буде їхати кудись в кабінет, багато з ким зустрічатися, спілкуватися, роботи дуже багатенно.
Він додав, що хотів би допомагати, щось робити для країни, але не бути президентом. За його словами, краще мати гарного президента.
— Тим більше у нас зараз офігенний президент. Знаєте, що мені дуже подобається в нашому президенті? Що він бореться до кінця. Він не втік, а залишився і сказав: Я буду з народом. Це дуже мотивує.
От хтось би інший був – він би десь звалив по кущах і все. А цей – лишився і до кінця лишається зі своїм народом, і працює. Це мотивує, тому що коли людина іде попереду і веде за собою – оце лідер. А не стоїть ззаду і поганяє пугою: Давайте, ідіть, – додав Усик.
Напередодні Усик провів пресконференцію, де йому знову задали питання Чий Крим? Боксер наголосив, що півострів був українським і залишається.
У ніч проти 21 серпня 2022 року у Джидді Усик переміг Ентоні Джошуа роздільним рішенням суддів. Це був другий бій боксерів, але в ньому українець захищав свої титули. Також Усик поповнив свою колекцію вакантним поясом журналу The Ring.