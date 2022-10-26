Шахтар зіграв внічию із Селтіком в ЛЧ та гарантував собі євровесну

Жовтень, 25 в 23:53

Донецький Шахтар розійшовся нічиєю із шотландським Селтіком у межах п’ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2022/23. Зустріч відбулася у Глазго на стадіоні Селтік Парк та завершилася з рахунком 1:1.

Першу нагоду відзначитися у грі отримали господарі поля. Хавбек Меттью O’Райлі після пасу від партнера пробив з лінії штрафного, але м’яч пролетів повз стійку воріт Анатолія Трубіна.

У середині першого тайму спершу намагався пробити Ліел Абада, але його удар заблокував захисник.

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Після цього грецький форвард Селтіка Георгіос Якумакіс зіграв на добиванні в штрафному та відправивши м’яч у правий нижній кут воріт.

Незадовго до перерви Якумакіс міг подвоювати, але врятував Трубін. Шахтар відповів ударом головою Михайла Мудрика, але загрозу впевнено ліквідував Джо Гарт.

На 58-й хвилині гірникам вдалося зрівняти. Мудрик вирвався у контратаку та потужно пробив у сітку воріт із середньої відстані.

Відповідь Селтіка не забарилася, але з ударом низом від японця Кього Фурухасі легко впорався Трубін. На 72-й хвилині хороший момент змарнував Данило Сікан, не зумівши влучити у пусті ворота – м’яч полетів убік від правої стійки воріт.

У паралельному матчі квартету F РБ Лейпциг завдав поразки мадридському Реалу з рахунком 3:1. Лідером групи залишається Реал з десятьма очками, другим йде РБ Лейпциг (9), Шахтар (6) третій і Селтік (2) останній.

У заключному турі 2 листопада Шахтар у Варшаві прийме німецький РБ Лейпциг. Ця гра й визначить учасника плей-оф 1/8 фіналу Ліги чемпіонів та учасника 1/16 Ліги Європи. Перша гра команд у стартовому турі завершилася перемогою гірників з рахунком 4:1.