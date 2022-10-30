Ломаченко переміг Ортіса одноголосним рішенням суддів
Ексчемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко здолав американця Джамейна Ортіса у поєдинку, який відбувся на арені Hulu Theater у легендарному комплексі Madison Square Garden в ніч проти 30 жовтня.
Після 12-раундів українець здолав свого опонентка за рішенням суддів – 115:113, 116:112, 117:11.
Зі стартових хвилин поєдинку Ортіс показав, що він непростий суперник. Американець вправно використовував джеб, на що Ломаченко відповідав власними ударами та швидкістю.
У третьому раунді Ортіс трішки похитнувся, але вже у наступній трихвилинці продовжив свій темп та завершив раунд потужною серією по корпусу. Після затишшя у сьомому раунді українець додав та змусив опонента захищатися.
Попри постійні удари, та швидкість Ортіс не здавався до кінця. У вирішальному раунді Василь добре влучив двійкою джебів.
BY UNANIMOUS DECISION @VasylLomachenko #LomaOrtiz pic.twitter.com/TzJwv2WQN5
— Top Rank Boxing (@trboxing) October 30, 2022
Тепер Ломаченко може зустрітися з американцем Девіном Хейні у бою за всі чемпіонські пояси легкої ваги та звання абсолютного чемпіона світу.
Також Факти ICTV провели текстову онлайн-трансляцію поєдинку Ломаченко – Ортіс, в якому зібрали усі найцікавіші моменти бою.