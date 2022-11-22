МЮ розірвав контракт з Роналду та побажав гравцю всього найкращого

Листопад, 22 в 20:05

Англійський Манчестер Юнайтед розірвав контракт з португальським форвардом Криштіану Роналду.

Пресслужба манкуніанців повідомила, що це було зроблено за обопільною згодою сторін.

Клуб подякував Роналду за величезний внесок протягом двох періодів його кар’єри на Олд Траффорд. Загалом за МЮ португалець забив 145 голів у 346 матчах.

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Також клуб із Манчестера побажав Роналду всього найкращого у майбутньому.

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В Манчестер Юнайтед наголосили, що всі у клубі зосереджені на продовженні прогресу команди під керівництвом Еріка тен Гаґа та спільній роботі для досягнення успіху на полі.

Після розірвання контракту Криштіану Роналду виступив із заявою, що сторони дійшли згоди та припинили співпрацю.

— Я люблю Юнайтед та фанатів, які ніколи не зміняться. Схоже, настав час шукати новий виклик. Я бажаю Манчестер Юнайтед всього найкращого, — наводить слова Роналду журналіст Фабріціо Романо у Twitter.

Нещодавно Роналду дав скандальне інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану, в якому заявив, що не поважає нідерландського фахівця, який зараз очолює манчестерський клуб. Також португалець заявив, що почувається “зрадженим” Манчестер Юнайтед, і стверджує, що його виганяють із клубу.

Джерело: Манчестер Юнайтед