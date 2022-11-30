Листопад, 29 в 23:29

Збірна США обіграла команду Ірану у заключному третьому турі групового етапу чемпіонату світу у Катарі.

Зустріч відбулася на стадіоні Ель-Тумама у Досі і завершилася з рахунком 1:0 на користь американців.

Єдиний гол у матчі на 38 хвилині забив форвард Крістіан Пулішич, який замкнув навіс від Серджіно Деста і в падінні відправив м’яча за лінію воріт.

Зараз дивляться

У момент взяття воріт Пулішич отримав ушкодження та залишив поле, але потім повернувся до гри. Хоча на початку другого тайму замість нього на полі з’явився Бренден Ааронсон.

Востаннє команди зустрічалися у 2000-му році у межах товариського матчу, який завершився нічиєю 1:1. А першу очну зустріч провели під час ЧС-1998 року. Та гра завершилася перемогою Ірану 2:1.

В іншому матчі групи збірна Англії розгромила команду Уельсу з рахунком 3:0.

Таким чином збірна Англії (7) виграла групу В та вийшла до плей-оф з першого місця. На другому місці розташувалася команда США (5). Іран (3) та Уельс (1) залишили нинішній розіграш Мундіалю, посівши третю та четверту сходинки у квартеті.

В 1/8 фіналу Мундіалю Англія зустрінеться з командою Сенегалу, а США зіграють зі збірною Нідерландів.