Англія розгромила Уельс і виграла свою групу на ЧС-2022
Збірна Англії здобула розгромну перемогу над Уельсом у матчі третього туру групового етапу чемпіонату світу з футболу.
Зустріч відбулася на стадіоні Ахмад бін Алі в Ер-Раяні та завершилася перемогою трьох левів з рахунком 3:0.
Перший тайм матчу минув без голів, рахунок англійці відкрили після перерви. Перший гол забив Маркус Рашфорд, реалізувавши штрафний удар. Через дві хвилини Філ Фоден подвоїв перевагу підопічних Гарета Саутгейта.
А на 68-й хвилині Рашфорд оформив дубль, поставивши фінальну крапку у грі.
Відео огляд Уельс – Англія – 0:3
Перемога над Уельсом дозволила англійцям з першого місця у групі вийти до 1/8 раунду ЧС-2022. Востаннє Англія вигравала свою групу на Мундіалі у Німеччині у 2006 році.
В іншому матчі квартету В команда США мінімально обіграла Іран, що дозволило американцям вийти з групи з другого місця з п’ятьма очками.
Команда Ірану (3) та Уельсу (1) завершили свої виступи на турнірі, посівши третю та четверту сходинки у квартеті відповідно.
В 1/8 фіналу Англія зустрінеться з командою Сенегалу, а США зіграють з Нідерландами.