До заклику не допустити росіян до Ігор-2024 можуть приєднатися 40 країн – міністр спорту Польщі

Лютий, 03 в 13:57

Представники 40 країн готують заяву, у якій виступлять проти повернення спортсменів із Росії та Білорусі до міжнародних змагань та можливої участі у літніх Олімпійських іграх 2024 року у Парижі.

Про це розповів міністр спорту й туризму Польщі Каміл Бортничук.

Міжнародний олімпійський комітет раніше допустив можливість повернення представників країн-агресорів до олімпійської кваліфікації. Водночас, там кажуть, що остаточне рішення ще не ухвалено.

Зараз дивляться Проти їхнього повернення одразу виступили в Україні та допустили бойкот змагань. Також спільна заява на початку лютого пролунала від країн Балтії та Польщі. — Зусилля повернути російських і білоруських спортсменів на міжнародні спортивні змагання під завісою нейтралітету легітимізують політичні рішення та широку пропаганду цих країн також через використання спорту як відволікаючого фактора від незаконної агресії проти України, – йдеться у спільній заяві. Бортничук каже, що незадоволених позицією МОК значно більше, і впродовж тижня можна очікувати на спільну заяву представників 40 країн, що виступатимуть проти теоретичної можливості для росіян та білорусів змагатися на літніх Олімпійських іграх 2024 року. — Гадаю, вже наступного тижня дуже чітка позиція представників 40 країн вийде у світ, – сказав Бортничук в ефірі польського телебачення. У коментарі агентству Reuters Бортничук сказав, що очікує на приєднання до потенційної коаліції США, Великої Британії, Японії, Канади та Австралії. За його словами, запланована зустріч має відбутися 10 лютого. Він додав, що коаліція країн, які висловляться про бойкот, буде достатньою, щоб зробити проведення Ігор беззмістовним. — Польща та інші країни можуть висунути ультиматум МОК. Це залежатиме від того, чи вдасться створити ефективну коаліцію країн, без яких Олімпійські ігри не могли б відбутися, – заявив Бортничук. Наприкінці січня МОК оголосив, що додатково вивчить можливість повернення до змагань атлетів з Росії та Білорусі на “суворих умовах”. Після цього Олімпійський комітет Азії вирішив сприяти участі цих двох країн у своїх континентальних іграх без консультацій з країнами-членами. Читайте Поставили перед фактом: Сеул вимагає пояснень через допуск росіян до Азійських ігор

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